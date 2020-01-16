Владивосток, , 10:34 — REGNUM В 2020 году в Приморье будут капитально отремонтированы 299 многоэтажных жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Специалисты Фонда капитального ремонта Приморья на встрече с руководством управляющих компаний и товариществ собственников жилья предложили уже сейчас готовить дома к капремонту 2020 года. Как сообщил заместитель руководителя фонда Александр Коньшин, краткосрочный план реализации программы капремонта на 2020−2022 годы утвержден и опубликован.

«Управляющим организациям необходимо подготовить эти дома к ремонту — вывезти мусор с крыш и подвалов, обеспечить доступ к инженерным коммуникациям, чтобы подрядчики могли оперативно приступать к работе», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге население требует пересмотреть нормы платы за капитальный ремонт жилых домов.