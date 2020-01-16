Белгород, , 10:30 — REGNUM Суд вынес приговор 33-летней женщине, убившей своего сына в Белгороде, сообщили 15 января в пресс-службе регионального Следственного комитета. Мать, родившая третьего ребёнка, выбросила младенца на мусорку.

Доношенного жизнеспособного мальчика женщина родила дома поздним вечером 7 октября 2019 года. Она решила убить младенца, не сказав об этом никому из близких. Тело новорождённого подсудимая положила в пакет и спрятала на балконе, а когда вечером 9 октября пошла забирать детей из сада, выбросила пакет около мусорного бака.

Приговором суда женщине назначено два года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Реальное отбытие наказания отсрочено до достижения 14-летнего возраста младшего ребёнка женщины.