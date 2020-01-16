Квебек, Канада, , 10:27 — REGNUM В гоночной игре Crash Team Racing: Nitro-Fueled стартовало новое событие, вдохновлённое серией фильмов «Безумный Макс». Трейлер ивента был опубликован 15 января на YouTube-канале Crash Bandicoot.

Темой события Rustland Grand Prix стал постапокалипсис. Во время его проведения игроки смогут получить тематические карты и облики для персонажей.

Напомним, Nitro-Fueled — это ремейк гоночный игры Crash Team Racing, релиз которой состоялся 1997. Обновлённая версия была высоко оценена как игроками, так и критиками.

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