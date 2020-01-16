Москва, , 10:34 — REGNUM Расследование уголовного дела в отношении двух обвиняемых в убийстве следователя Елены Шишкиной завершило Главное следственное управлением Следственного комитета (СК) России. Об этом 16 января сообщает пресс-служба СК РФ.

«Главным следственным управлением СК России завершено расследование уголовного дела в отношении А. Абдулазизова и его соучастника, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст.ст. 105, 222 УК РФ (убийство организованной группой по найму, незаконный оборот оружия)», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, уточняется, что следствие собрало достаточную доказательную базу для передачи уголовного дела в прокуратуру, где решится вопрос об утверждении обвинительного заключения.

По данным следователей, убийство следователя Шишкиной заказал Ярослав С., который — по данным Интерпола, вкупе ещё с 28 людьми был обвинен в фиктивных возвратах билетов РЖД и авиакомпании S7 на 17 млн рублей в 2013—2014 годах. Елена Шишкина расследовала данное дело и мотивом для её убийства в поселке Архангельское в Московской области 10 октября 2018 года, по версии следствия, могла стать месть за это расследование.