Вашингтон, , 10:19 — REGNUM Закрытое бета-тестирование научно-фантастического шутера Disintegration пройдёт 28 и 29 января 2020 года. Об этом 15 января сообщил портал PCGamer.

Во время беты игрокам будут доступны два многопользовательских режима: «Извлечение» и «Контроль». Принять участие в тестировании смогут геймеры, зарегистрировавшиеся на официальном сайте проекта.

Напомним, Disintegration — это тактический шутер от новой студии Маркуса Лейто, одного из создателей франшизы Halo. Релиз игры ожидается в 2020 году.

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