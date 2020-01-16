Лос-Анджелес, США, , 10:12 — REGNUM Разработчики из Respawn Entertainment выпустили новое обновление для Star Wars Jedi: Fallen Order, разблокирующее бонусы за предварительный заказ игры. Так, у геймеров появилась возможность создать оранжевый световой меч, сообщалось 15 января на Reddit.

Помимо нового цвета для светового меча, игроки также получили: «пчелиный» облик для BD-1, две новые рукоятки для оружия и золотой окрас для космического корабля протагониста. Этот контент стал доступен только тем пользователям, которые оформляли предварительный заказ Fallen Order.

Напомним, релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся 15 ноября 2019 года. Игра была высоко оценена как игроками, так и критиками.

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