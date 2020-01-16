Лондон, , 09:56 — REGNUM На акционе Bonhams в Лондоне продадут кабриолет Chrysler LeBaron, владельцем которого был известный топ-менеджер Ли Якокка. Об этом сообщается на портале Tarantas.news.

Благодаря этому кабриолету и рекламной компании, которую организовал Якокка, компания Chrysler вышла из кризиса.

Chrysler LeBaron, которую выставят на торги, была выпущена в 1986 году. Пробег кабриолета составляет около 32 000 км. При этом приборная панель и кузов находятся в хорошем состоянии.

Отдельно стоит отметить, что у этого кабриолета мягкая крыша, которая редко встречается в продаже. Всего было произведено 1 105 экземпляров Chrysler LeBaron с откидывающейся крышей.

По предварительным оценкам компании, стоимость кабриолета будет составлять до 25 000 долларов (около 1,5 млн рублей). Хотя, вероятно, что с учетом истории этого авто, оно будет продано дороже.

Напомним, Ли Яккока был одним из самых знаменитых топ-менеджеров в истории автопрома. Он был директором американской компании Ford, а также председателем правления корпорации Chrysler. Под его руководством был разработан Ford Mustang.

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