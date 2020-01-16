Ярославль, , 09:54 — REGNUM В Ярославле в этом году запретили купания на праздник Крещения в большинстве традиционных мест. Об этом сообщает официальный сайт мэрии Ярославля. Такое решение приняла 15 января комиссия по чрезвычайным ситуациям.

Крещение Yareparhia.ru

Лед на реках и прудах слишком тонкий, выходить на него опасно. 18 и 19 декабря температура сохранится на уровне 0… +2 градуса. Власти будут следить за тем, чтобы люди не пытались купаться.

«В центре Ярославля обряд омовения традиционно проходил на реке Которосль у храма Архангела Михаила. Сюда приходило обычно от 300 до 500 человек. Полиция и спасатели будут патрулировать городской пляж, но все же просим жителей отнестись с пониманием и не предпринимать попыток зайти в воду», — сказал глава Кировского и Ленинского районов Ярославля Александр Трудоношин.

Единственное место, где купание разрешат, — Толгский монастырь. Там будет оборудовано единственное место для купания. Ярославская митрополия рекомендует сторонникам традиции крещенских купаний воспользоваться круглогодичными купелями около святых источников. Их перечень опубликован на сайте мэрии Ярославля и Ярославской митрополии.