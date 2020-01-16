Улан-Удэ, , 09:44 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ в четвёртый раз продлён режим «чёрного неба» из-за неблагоприятный условий. Тем временем, жители города начали собирать подписи с требованием решить проблему с загрязнением воздуха, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Которой год жители нашего города и его окраины задыхаемся в смоге от кочегарок, ТЭЦ, частного сектора. Город Улан-Удэ находится в низине и практически не продувается. Весь дым накрывает наш город густым смогом как колпаком», — пишет автор петиции.

Из-за этого жителям рекомендуют ограничить пребывание на улице, не проветривать квартиры. По мнению автора, из-за загрязнения все усилия по строительству стадионов, катков и других мер, направленных на воспитание здорового поколения теряет смысл.

«Мы и наши дети дышим ядами, что влечёт за собой не поправимый вред своему здоровью», — говорится в петиции.

Автор призывает начать решать проблему, отмечая, что солнечный Улан-Удэ, каким он был совсем недавно, не должен быть городом «чёрного неба».

Напомним, по данным МЧС фенола в атмосфере Улан-Удэ больше предельно допустимой концентрации в 3,8 раза. Сероводорода — в 1,1 раза, диоксида азота — в 1,2 раза. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за грязной атмосферы риск возникновения заболеваний органов дыхания горожан превысил допустимый уровень в 16,2 раза.

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