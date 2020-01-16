Село Плешаново, Оренбургская область, , 09:42 — REGNUM В Оренбургской области первый заместитель главы администрации Красногвардейского района Оренбургской области по оперативным вопросам Александр Гугнин признан виновным в вымогательстве и получении крупной взятки, а также незаконном приобретении и хранении боеприпасов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, я начале 2019 года чиновник вымогал у фермеров взятку и получил 2 млн рублей от представителя фермерского хозяйства. В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве был проведен обыск в доме замглавы района. Во время оперативно-следственных мероприятий обнаружено и изъято 18 патронов к нарезному огнестрельному оружию. Как выяснилось, чиновник не имел лицензии на приобретение и хранение огнестрельного охотничьего или спортивного оружия с нарезным стволом, а равно и боеприпасов к оружию.

В ходе предварительного следствия обвиняемый частично признал свою вину в инкриминируемых ему преступлениях. Суд приговорил чиновника к шести годам лишения свободы и оштрафовал на 4 млн рублей. отбывать срок замглавы муниципального образования будет в колонии строгого режима. Кроме того, Александру Гугнину запрещено в течение пяти лет занимать должности государственной и муниципальной службы. Приговор вступил в законную силу.