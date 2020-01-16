Асмэра, , 09:47 — REGNUM Тысячи эритрейцев, в том числе большое число детей, продолжают бежать из страны из-за нарушений прав человека и бессрочной национальной службы страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на доклад правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

По данным авторов доклада, мужчины и незамужние женщины призываются на военную службу на неопределенный срок. Как отмечают правозащитники, хотя юридически призыв на военную службу начинается с 18 лет, во время облав, особенно в городских районах, многих несовершеннолетних задерживают и направляют непосредственно на службу.

По словам Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 507 300 эритрейцев, около 10% населения, покинули страну в период с 1993 по 2018 год.

В докладе также отмечается, что отказ от военной службы по соображениям совести не признается и строго наказывается.

По информации журналистов телерадиокомпании, Эритрея считается одним из самых репрессивных государств в Африке. В стране по-прежнему отказывают в доступе специальному докладчику ООН по Эритрее, а также наблюдателям за соблюдением прав человека. С момента обретения страной независимости в 1993 году в стране не проводилось выборов, и президент Исайяс Афеверки находится у власти почти 27 лет.

Несмотря на условия мирного соглашения, заключенного с Эфиопией в июле 2018 года, правительство все еще не ратифицировало конституцию, утвержденную в 1997 году переходным национальным собранием.

Недавно в Эритрее были национализированы религиозные школы и закрыты все медицинские учреждения под управлением католической церкви, отмечают репортеры.