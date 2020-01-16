Москва, , 09:35 — REGNUM В Москве студенты всех российских вузов в Татьянин день, смогут бесплатно посетить Музей Победы. От станции метро «Парк Победы» до музея будут ходить бесплатные автобусы, сообщается на портале мэра столицы.

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Свободно посетить музей студенты смогут 25 и 26 января. Для этого нужно предъявить в кассе студенческий билет. В эти дни состоятся концерты, в программе — военные песни.

Также к празднику студентов в Музей Победы подготовили специальную программу, посвященную подвигам молодежи в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, самый лучший курорт в Республике Крым России — это Санкт-Петербург.

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