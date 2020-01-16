Симферополь, 16 января 2020, 09:36 — REGNUM Одна из улиц Симферополя будет носить имя первого главы ДНР Александра Захарченко, написал депутат Госдумы Андрей Козенко 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Депутат отметил, что улица имени Захарченко расположена в микрорайоне «Крымская роза».
Напомним, Александр Захарченко был убит вместе со своим телохранителем 31 августа 2018 года в Донецке в результате теракта. Он руководил Донецкой Народной Республикой с 2014 года. Следствие установило, что к теракту причастны сотрудники Службы Безопасности Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке на Аллее Героев в парке им. Ленинского комсомола открыли памятник Александру Захарченко
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