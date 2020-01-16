Симферополь, , 09:36 — REGNUM Одна из улиц Симферополя будет носить имя первого главы ДНР Александра Захарченко, написал депутат Госдумы Андрей Козенко 15 января на своей странице в социальной сети Facebook.

«Такое решение принято сегодня на заседании Комиссии по присвоению, изменению и аннулированию наименований элементов улично-дорожной сети и планировочной структуры Симферополя», — рассказал он.

Депутат отметил, что улица имени Захарченко расположена в микрорайоне «Крымская роза».

«Символичным является расположение улицы в микрорайоне «Крымская роза», ведь Донецк называют городом миллиона роз. Кроме того, столица ДНР — побратим Симферополя. В дальнейшем на улице планируется высадить аллею роз», — добавил Козенко.

Напомним, Александр Захарченко был убит вместе со своим телохранителем 31 августа 2018 года в Донецке в результате теракта. Он руководил Донецкой Народной Республикой с 2014 года. Следствие установило, что к теракту причастны сотрудники Службы Безопасности Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Донецке на Аллее Героев в парке им. Ленинского комсомола открыли памятник Александру Захарченко

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