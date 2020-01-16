Тбилиси, , 09:38 — REGNUM Государственный контроль за качеством игрушек, поступающих в продажу, скоро начнет действовать в Грузии. Об этом 14 января сообщает Первый канал грузинского телевидения.

По данным журналистов, Агентство по надзору на рынке подготовило регламент «О безопасности игрушек». Согласно ему, в стране начнут работу государственные инспекторы, которые станут проверять качество игрушек и документацию на них. Если у проверяющих возникнут подозрения, то безопасность изделий для детей проверят в лаборатории.

«Проект согласован с правительственными ведомствами и на ближайшем заседании правительства представим на утверждение. Он будет задействован через три месяца», — сообщила журналистам и.о. главы Агентства по надзору на рынке Рати Оболадзе.

Игрушки, признанные опасными, будут уничтожать, а с 2021 года тех, кто ими торгует, предполагается штрафовать.