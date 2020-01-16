Гай, Оренбургская область, , 09:28 — REGNUM На Гайском горно-обогатительном комбинате в Оренбургской области проводится служебная проверка по факту гибели горняка, которая произошла утром 16 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ПАО «Гайский ГОК».

Сейчас на месте происшествия работают горноспасатели. На ГОКе сформирована комиссия, которая проверяет все обстоятельства несчастного случая.

«В связи с трагическим случаем руководство и коллектив ПАО «Гайский ГОК» выражает глубокие соболезнования родным и близким. Со своей стороны предприятие окажет всю возможную помощь семье погибшего», — отметили на комбинате.

Напомним, утром 16 января на 38-летнего подземного проходчика в шахте упал кусок горной массы. Горняк получил смертельные травмы.

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