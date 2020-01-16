Женева, Швейцария, , 09:17 — REGNUM В 2020 году и в последующие десятилетия мировое сообщество могут ожидать более серьёзные по своим последствиям, нежели раньше, экстремальные погодные явления. Об этом 16 января заявил в Женеве генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) Петтери Таалас.

По словам Тааласа, если не будут предприняты меры по ограничению парниковых газов, температура воздуха на планете к концу XXI века вырастет на 3−5°С.

«2020 год начался с того, чем закончился 2019 — с событий, оказывающих сильное влияние на погоду и связанных с климатом», — заявил генсек ВМО.

При этом он указал на масштабные лесные пожары в Австралии, где прошедший год оказался наиболее засушливым и тёплым за всё время ведения метеорологических наблюдений.

«К сожалению, мы ожидаем увидеть гораздо более экстремальную погоду в течение 2020 года и предстоящих десятилетий», — сказал Петтери Таалас и напомнил о содержании парниковых газов рекордного уровня, которые удерживают тепло в земной атмосфере.

По информации ВМО, прошедший год стал вторым из самых теплых за всю историю метеонаблюдений, уступив 2016 году. При этом средняя глобальная температура в 2019 году была на 1,1°С выше, чем в среднем за 1850−1990-е годы.