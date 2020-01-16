Улан-Удэ, , 09:12 — REGNUM Столица Бурятии Улан-Удэ продолжает пребывать в дыму и смоге. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском гидрометцентре, в городе в четвёртый раз продлён режим неблагоприятных метеорологических условий, препятствующих рассеиванию вредных примесей в воздухе.

«Объявляется НМУ первой степени опасности», — отметили в учреждении, добавив, что режим продлится до 20:00 часов 17 января.

В Главном управлении МЧС добавили, что по состоянию на утро 15 января фенола в атмосфере Улан-Удэ было больше предельно допустимой концентрации в 3,8 раза. Сероводорода — в 1,1 раза, диоксида азота — в 1,2 раза.

В связи с этим спасатели рекомендовали горожанам ограничить пребывание на улице, проветривать помещения только кондиционерами, использовать защитные одежду и маски, много пить, особенно молоко, чай, кофе с молоком.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям предлагают не выходить на улицу уже четвёртые сутки подряд, с 13 января.

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