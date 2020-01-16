Ташкент, , 09:03 — REGNUM Законопроект, смягчающий наказание за клевету и оскорбление в Узбекистане, опубликован агентством информации и массовых коммуникаций при администрации президента республики. Проект документа опубликован 15 января на сайте обсуждения проектов нормативно-правовых актов Узбекистана.

Отмечается, что документ исключает наказание в виде лишения свободы за клевету и оскорбление. Вместе с тем в ч. 2 ст. 139 УК республики («Клевета») предлагается сохранить наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчетных величин ($4677−9354) или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов.

Кроме того, п. «а» ч. 3. ю ст. 140 УК республики («Оскорбление в связи с выполнение потерпевшим своего служебного или гражданского долга») планируется перевести в разряд административных правонарушений. За это нарушение планируется ввести штраф в размере 40−60 базовых расчетных величин ($935−1403).

Как сообщало ИА REGNUM, 16 декабря 2019 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил агентству информации и массовых коммуникаций республики отменить наказание в виде лишения свободы за клевету и оскорбление.

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