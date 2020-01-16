Москва, , 09:03 — REGNUM В Москве в течение 2020 года планируется привести в порядок и очистить 23 столичных водоёмов общей площадью 50,45 га, сообщается на портале градоначальника.

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Со дна городских рек и прудов уберут ил и мусор, укрепят и благоустроят берега и высадят растения, очищающие водоёмы (камыш, аир и тростник).

В частности, планируется очистить экосистему реки Яуза, Чурилихи, Калитниковский, Большой Старомарковский. Царицынские пруды и др. Отмечается, что девять из них — это объекты культурного и археологического наследия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве действуют 48 зон отдыха, где водоёмы признаны непригодными для купания, десять из них в данный момент находятся на реконструкции.

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