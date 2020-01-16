Вашингтон, , 08:41 — REGNUM Жертвами сексуальных домогательств американского финансиста Джеффри Эпштейна были девочки от 12 до 17 лет. Причём финансист, покончивший с собой в СИЗО в августе 2019 года, ожидая суда за жестокое обращение, относящееся к 2005 году, предположительно, подвергал девочек сексуальному насилию и занимался их торговлей на своём частном острове в Карибском море и в 2018 году. Об этом стало известно из иска, поданного 15 января властями Виргинских островов США, сообщает телеканал BBC.

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«Эпштейн явно использовал Виргинские острова и свою резиденцию на американских Виргинских островах в Литтл Сент-Джеймс как способ скрыть и расширить свою деятельность», — заявил прокурор Виргинских островов США Дениз Джордж со ссылкой на иск.

Он добавил, что Эпштейн и его сообщники переправляли несовершеннолетних девочек на Виргинские острова, держали их в плену и подвергали сексуальному насилию, причиняя им серьёзные физические, умственные и эмоциональные травмы.

Его также обвиняют в том, что он использовал поддельные визы для перевозки женщин и девочек, некоторые из которых были начинающими моделями, на территорию острова и за его пределы и использовал компьютеризированную базу данных для отслеживания передвижения своих жертв на острове.

В иске утверждается, что 15-летняя девочка пыталась уплыть с острова Эпштейна после того, как ее заставили заниматься сексом с финансистом и другими. Однако её поймали и отобрали паспорт, чтобы она больше не смогла сбежать.

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Как сообщало ИА REGNUM, американский миллиардер Джеффри Эпштeйн в 2008 году пошёл на сделку со следствием и признал свою вину в склонении несовершеннолетних лиц к занятиям проституцией. Тогда он провёл в заключении 13 месяцев, его обязали выплатить компенсацию своим жертвам. В начале июля 2019 года Эпштейн был вновь задержан. В ходе обыска у него были обнаружены фотографии обнажённых несовершеннолетних девушек.

10 августа 2019 года Эпштейн был найден мёртвым в американской тюрьме, где содержался по обвинению в секс-торговле несовершеннолетними. Как было доказано расследованием ФБР, он покончил с собой.