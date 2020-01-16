Тбилиси, , 08:39 — REGNUM Работники Тбилисского государственного театра пришли на могилу русского поэта, драматурга и дипломата Александра Грибоедова 15 января, в честь 225-летия со дня его рождения. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Актеры пришли на пантеон писателей и общественных деятелей Грузии Мтацминда.

«Сегодня к пантеону будут подниматься очень многие тбилисцы, деятели культуры, общественности, молодежь, чтобы почтить память Грибоедова», — рассказал генеральный директор театра Николай Свентицкий.

Как сообщает корреспондент, могилу автора «Горе от ума» также посетил руководитель миссии РФ при посольстве Швейцарии в Грузии Евгений Конышев, члены организации «Русский клуб» и ученики мастерской «Сахееби» театра Атонели.

Напомним, Александр Грибоедов родился в 1795 году. В 1818 его назначили секретарем при царском поверенном в делах в Персии. В 1828 году в ходе Русско-персидской войны принимал участие в переговорах и разработке Туркманчайского мирного договора, после чего был назначен послом в Иран. В сентябре того же года женился на княжне Нине Чавчавадзе и почти сразу отбыл на службу. В январе 1829 он был убит ворвавшейся в посольство толпой. Тело было похоронено вдовой в Тбилиси. Позже Нину Чавчавадзе похоронили рядом с ним.