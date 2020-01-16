Санкт-Петербург, 16 января 2020, 08:26 — REGNUM Утром в четверг, 16 января, в Санкт-Петербурге поставлен новый температурный рекорд небывало теплой для января погоды. Рекордно высокая температура фиксируется уже второй день подряд. Предыдущие рекорды для этих дней продержались ровно 45 лет.
«По данным на 7 часов утра, температура воздуха составляет +6,8°, это выше прежнего достижения для 16 января, которое ранее составляло +5,4°, и было зафиксировано в 1975 году», — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Он пояснил, что окончательное значение температуры текущего дня будет известно после 21 часа.
Напомним, что 15 января 2020 года воздух в Петербурге прогрелся до +7,6°, что на 2,1° выше прежнего рекорда 1975 года.
По прогнозу Михаила Леуса, Петербург в четверг останется во власти циклона, уходящего на восток. Погода будет облачной и ветреной, пройдут дожди, а температурный фон немного понизится.
Температура воздуха составит +5…+7°, в Ленинградской области +2…+7°. Ветер юго-западный 6−11 м/с, порывистый.
Добавим, что ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу ранее предупредило о возможности усиления ветра в порывах до 17 м/с и призвало горожан и гостей Петербурга к осторожности на улицах.
Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге в середине января поставлен рекорд теплой погоды