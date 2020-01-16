Тегеран, 16 января 2020, 08:21 — REGNUM Члены канадской группы специалистов посетили место гибели украинского самолёта Boeing 737, сбитого иранскими силами ПВО, заявил 15 января министр транспорта Канады Марк Гарно, сообщил «Голос Америки» (СМИ-иностранный агент).
В состав канадской делегации вошли два представителя Совета транспортной безопасности.
Напомним, 8 января, в результате крушения самолёта погибли 57 граждан Канады.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гарно отметил, что канадские специалисты пока не получили доступ к бортовым самописцам разбившегося лайнера.
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