Москва, , 08:19 — REGNUM Вся европейская территория России в нынешнем году останется без крещенских морозов. Об этом 15 января рассказал и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Крещенских морозов не будет», — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Также он рассказал, что в предстоящие выходные температура воздуха в Москве будет заметно ниже, нежели в предыдущие дни — на рабочей неделе, и составит — 3… — 5 °C в крещенскую ноч, ь и даже днём в городе будут отрицательные значения температуры.

Кроме этого, по словам синоптика, с 18 января погодой в столичном регионе будет управлять антициклон.

«Мы прогнозируем малооблачную погоду. Крещенская ночь будет лунная, звездная и штилевая (ветра не ожидаем значительного). Крещенских морозов на всей территории России не будет», — заявил Вилфанд и добавил, что бежать и ехать за морозами будет некуда на всей европейской территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики рассказали, что в четверг, 16 января, в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха составит +3… +5 °С.