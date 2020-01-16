Оренбург, , 08:02 — REGNUM На территории Оренбургской области к православному празднику Крещение Господне подготовят 100 мест для совершения омовений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В Оренбурге оборудуют три проруби: на реке Сакмара в районе автомобильного моста по проспекту Братьев Коростелевых, на озере Коровьем в поселке им. Куйбышева, на реке Урал (в районе Следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области).

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии, самое большое количество людей для совершения омовения ожидается на реке Урал.

Освящение воды в купелях состоится 19 января. Оборудованные крещенские иордани будут действовать с вечера 18 января и до утра 20 января. Во избежание несчастных случаев горожане в состоянии алкогольного опьянения допускаться к купелям не будут.

Возле иорданей организуют дежурство медиков, спасателей, правоохранителей.