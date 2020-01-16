Оренбург, , 07:42 — REGNUM В Орске Оренбургской области суд первой инстанции вынес приговор в отношении учредителя вагонного завода. Он признан виновным в особо крупном мошенничестве и злоупотреблении полномочиями вопреки законным интересам организации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

Как установлено в суде, в 2008—2010 годах переводил деньги, предоставляемые банком для завода, на счета подконтрольных учредителю фирм-однодневок. Ущерб, нанесенный банку, превысил 1,3 млрд рублей.

В 2009 году банк пострадал еще на 92 млн рублей. Кредитное учреждение в ответ на фиктивный документ о приобретение заводом оборудования перечислило деньги предприятию.

Суд назначил учредителю Орского вагонного завода шесть с половиной лет. Отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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