Пермь, , 07:30 — REGNUM В Перми вновь сдвигают сроки завершения строительства нового зоопарка. В минстрое региона заявили, что сдать объект планируется в начале 2022 года.

«Строительство зоопарка с учетом работ по тематизации завершится в начале 2022 года. Соответствующий проект поправок в Перечень объектов капстроительства общественной инфраструктуры губернатор Максим Решетников внес в Заксобрание», — сообщили в министерстве строительства Пермского края.

По словам главы минстроя региона Андрея Колмогорова, работы по тематизации не могут начать из-за того, что ряд построек в ненадлежащем строительном состоянии.

Стоит отметить, что строительство зоопарка проходит со скандалами. Силовики заявили о выявлении факта хищения крупной суммы денег при строительстве. Возбуждено уголовное дело. Сроки сдачи объекта неоднократно сдвигаются. Работы по строительству нового зоопарка в Перми начались в 2017 году, изначально планировалось сдать объект уже в 2018 году.

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