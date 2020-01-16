Гонконг, Китай, , 08:09 — REGNUM В Гонконге 16 января после ремонта открылся торговый комплекс Festival Walk, который был разгромлен протестующими 12 ноября. Об этом сообщает местный телеканал.

Комплекс, расположенный в районе Коулун Тон в материковой части Гонконга, стал объектом вандализма со стороны протестующей молодёжи. Люди в масках громили магазины комплекса, били стекла, ломали интерьеры, кидали «коктейли Молотова». Ими была подожжена расположенная в огромном зале большая рождественская елка.

Всего в комплексе, который является крупнейшим в Гонконге, располагается около 220 магазинов, множество ресторанов, многозальный кинотеатр и каток.

Масштабный ремонт центра продолжался два месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, в Гонконге более шести месяцев продолжаются акции протеста, которые начались после решения властей принять закон об экстрадиции подозреваемых в преступлениях на территорию материкового Китая, что, по мнению демонстрантов, умаляет автономию региона.

Акции протеста в начальной стадии сопровождались многочисленными актами вандализма.

После отзыва законопроекта, протесты не прекратились, но постепенно стали проходить в более мирном ключе.

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