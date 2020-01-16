Москва, 16 января 2020, 06:47 — REGNUM В четверг, 16 января, в Москве будет облачно, небольшой дождь. Температура воздуха +3… +5 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.
В ночь на 17 января в Москве будет облачно, местами небольшие осадки, 0… 2 °C.
Скорость юго-западного ветра составит 6−7 м/с. Ночью ожидается западный ветер до 5−10 м/с. В связи с порывистым ветром жёлтый уровень опасности будет действовать в регионедо 21:00. Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
В Подмосковье облачно, местами небольшие осадки, температура воздуха ожидается в интервале +1… +6 °С днём, 0… +5 °С ночью. В пятницу, 17 января, днём в столице ожидается +2… +4 °С. По области +1… +6 °С.