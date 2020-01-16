Москва, , 06:27 — REGNUM Сменить работу в 2020 году планируют 74% респондентов, опрошенных сервисом по трудоустройству и набору сотрудников «Работа.ру».

По признанию участников опроса, больше всего на текущей работе их не устраивает зарплата — так ответили 53% из тех, кто планирует сменить работу. Еще четверть хотела бы сменить вид деятельности и попробовать что-то новое. Оставшаяся доля приходится на тех, кого не устраивает график работы или отношения с начальством.

В опросе приняли участие 3 тысячи жителей России старше 18 лет.

Добавим, весной 2019 года Всероссийский центр изучения общественного мнения выяснил, что 80% жителей России готовы работать без необходимости.

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