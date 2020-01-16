Токио, , 05:50 — REGNUM Специальный отдел при кризисном штабе в канцелярии премьер-министра учредило правительство Японии, сообщает 16 января агентство Kyodo со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что отдел будет заниматься сбором информации о заболевании, а также разработкой мер, которые позволят предотвратить распространение коронавируса нового типа.

Ранее власти Японии подтвердили, что первый случай заражения зафиксирован в префектуре Канагава. Заболевший мужчина — 30-летний китаец, вернувшийся в Японию после поездки в китайский Ухань. Именно там в конце декабря 2019 года китайские медики зафиксировали вспышку пневмонии неизвестного происхождения.

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