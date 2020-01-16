Джакарта, , 05:19 — REGNUM В индонезийской провинции Южная Суматра в результате повышения уровня моря полностью ушли под воду два необитаемых острова. Об этом 16 января сообщает газета The Straits Times.

«Острова Бетет и Гундул в настоящее время находятся на отметке 1−3 м ниже уровня моря», — процитировало издание руководителя местной организации «Форум по окружающей среде» Хайрула Собри.

Эксперт заявил, что опасность уйти под воду угрожает ещё четырём островам провинции, один из которых — Салах Намао — пока ещё является обитаемым.

По словам Собри, на оказавшемся под водой острове Бетет действовал национальный заповедник, получивший признание ЮНЕСКО.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению экспертов столица Индонезии Джакарта почти обречена: к 2050 году около трети города может быть поглощено морем.

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