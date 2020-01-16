Оттава, , 05:11 — REGNUM Специалисты из Канады, занимающиеся расшифровкой чёрных ящиков, ещё не получили доступ к самописцам рухнувшего в Иране украинского «Боинга», заявил 15 января министр транспорта Канады Марк Гарно. Об этом сообщает телеканал CTV.

«Чёрные ящики находятся у Ирана, Канада пока не получила к ним доступ», — сказал он.

Он выразил надежду на скорейшее получение самописцев, добавив, что в первую очередь специалистов интересуют устройства, записывающие переговоры пилотов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иран отправилась группа канадских специалистов, чтобы принять участие в расследовании причин авиакатастрофы. При крушении самолёта погибли более 170 человек, многие из которых были гражданами Канады.

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