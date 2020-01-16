Санкт-Петербург, , 04:50 — REGNUM Поезда сообщением Санкт-Петербург-Симферополь 15 января курсировать начали регулярно через день. Об этом говорится на сайте компании-оператора «Гранд Сервис Экспресс».

Обратное регулярное движение будет запущено 17 января.

Как сообщало ИА REGNUM, Первый поезд из Санкт-Петербурга в Симферополь через Крымский мост отправился 23 декабря и прибыл в место назначения 25 декабря.

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