Москва, , 04:31 — REGNUM В качестве мер профилактики простудных заболеваний, гриппа и ОРВИ жителям России следует проводить больше времени на улице, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

«Пешие прогулки позволят повысить устойчивость организма к простудным заболеваниям и избежать скопления людей в транспорте», — отметили в ведомстве.

Также Роспотребнадзор посоветовал жителям России почаще проветривать помещение, регулярно проводить дома влажную уборку, тщательно мыть руки и использовать кожные антисептики на спиртовой основе. Также для профилактики простуды рекомендуется не касаться руками носа, рта и глаз.

Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов за прошедшие две недели отмечен рост случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Например, в Казани за период с 6 по 12 января заболеваемость гриппом превысила эпидемиологический порог на 33%.

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