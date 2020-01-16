Токио, , 04:20 — REGNUM Власти Японии подтвердили первый случай заражения в стране коронавирусом нового типа, вспышка которого произошла в Китае, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве.

Сообщается, что случай заболевания был зафиксирован в префектуре Канагава. У 30-летнего гражданина Китая, вернувшегося в Японию после поездки в китайский Ухань, были обнаружены симптомы нового заболевания. Его госпитализировали 10 января, а затем, спустя пять дней, отпустили домой после прохождения курса лечения.

В связи с этим случаем в Японии правительство создало кризисный штаб для сбора информации о заболевании, а также для принятия мер по предотвращению распространения коронавируса нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили об исследованиях нового типа коронавируса, в частности его способность передаваться от человека к человеку. По словам представителя ВОЗ, организации необходимо дополнительно изучить источник распространения нового заболевания.

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