Чита, , 04:45 — REGNUM В Забайкальском крае завершено оборудование в школах тёплых санузлов. Об этом 16 января сообщает пресс-служба Минобразования Забайкальского края.

«В 2019 году в Забайкалье нужно было оборудовать оставшиеся 165 школ санитарно-гигиеническими помещениями с соблюдением температурного режима. Эти работы завершены», — говорится в сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин выступил 15 января с посланием Федеральному собранию. В своей речи он, в частности, отметил необходимость обновления инфраструктуры в школах страны.

На отсутствие тёплых санузлов в школах края ещё в 2018 году указывала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, после чего региону в 2019 году выделили 264 млн рублей из резервного фонда правительства РФ для решения этой проблемы.

Всего в Забайкальском крае более 550 школ, в которых обучаются более 140 тысяч детей.

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