Вашингтон, , 03:06 — REGNUM В онлайн-магазине видеоигр Epic Games Store появились отзывы с известного сайта OpenCritic. Об этом 15 января сообщил портал Screen Rant.

Сейчас геймеры могут видеть отзывы рядом со страницами продаваемых игр. Автор статьи отмечает: при этом на сервисе пока что не появился раздел с обзорами именно его пользователей. Что касается OpenCritic, то известно, что Epic Games Store может отказаться от ряда функций и впоследствии скрывать негативные отзывы.

Напомним, пока что функционал Epic Games Store серьёзно уступает его основному конкуренту — Steam. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в 2020 году сервис продолжит реализовывать программу еженедельной раздачи бесплатных игр.

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