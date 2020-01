Вашингтон, , 02:32 — REGNUM На платформе Nintendo Switch выйдет редкая версия игры про ежа Соника Sonic 3 & Knuckles. Об этом 15 января написал портал Comicbook.

Особенностью игры Sonic, Knuckles, вышедшей в 1994 году стало то, что при её релизе Sega первый и единственный раз использовала уникальную технологию «Lock-On», которая позволяла комбинировать картридж с картриджами Sonic the Hedgehog 2 и Sonic the Hedgehog 3, добавляя тем самым в игры новые возможности. Ожидается, что при релизе Sonic the Hedgehog 2 геймеры получат возможность управлять ехидной Наклзом.

Напомним, ранее SEGA сообщила, что релиз игры Sonic the Hedgehog 2 на Nintendo Switch состоится в 2020 году. Оригинальная игра была выпущена в ноябре 1992 года.

