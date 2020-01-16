Калининград, , 02:13 — REGNUM Экватор пересёк российский парусный барк «Седов», участник кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства «Паруса мира 2020». Об этом 16 января сообщает медиацентр плавания.

«В ходе кругосветного плавания самый большой в мире учебный парусник «Седов» с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту пересек экватор и вышел в южное полушарие Земли», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 декабря парусники «Седов» и «Крузенштерн» отправились в кругосветную экспедицию, посвященную 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Экспедиция стартовала в Калининграде.

26 декабря барк «Седов» осуществил заход в Испанский порт Виго. Ранее для пополнения запаса топлива «Седов» заходил во французский порт Брест.

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