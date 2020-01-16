Гуйян, Китай, , 02:10 — REGNUM В общей сложности 1,24 млн бедных жителей провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая были выведены из нищеты в 2019 году, в связи с чем уровень бедности снизился до 0,85% в регионе, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Согласно статистике, провинция также осуществила переселение 1,88 млн человек из неблагоприятных для проживания районов в рамках борьбы с бедностью. В настоящее время провинция достигла цели строительства сельских медицинских клиник и обучения квалифицированных сельских врачей. Большая часть ветхого жилья была отремонтирована, а свыше 2,88 млн сельских жителей получили доступ к безопасной питьевой воде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая было создано в общей сложности 480 900 рабочих мест в 2019 году в рамках кампании борьбы с бедностью

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