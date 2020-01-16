Москва, , 02:08 — REGNUM В Москве регистрируются отчества, образованные от имени отца ребёнка. Об этом сообщили в пресс-службе московского управления ЗАГС, передаёт агентство «Москва».

В управлении прокомментировали участившиеся случаи присвоения детям матронимов (или матчеств), преимущественно матерями-одиночками.

«Согласно ст. 58 Семейного кодекса РФ отчество ребенку присваивается по имени отца, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ или не основано на национальном обычае», — рассказали в ЗАГСе.

В пресс-службе отметили, что исключений закон не содержит.