Москва, , 02:03 — REGNUM Мера по выплатам на детей от трёх лет стала ответом на конкретный запрос от матерей. Об этом заявила вице-президент Фонда открытой новой демократии Анна Фёдорова в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я не припомню дня, чтобы содержание послания так обсуждали в соцсетях люди, далёкие от политики. Почему? Потому что истории, связанные с демократией, при всей приземлённости, важны для людей. Женщины неоднократно задавали вопрос по отсутствию пособия после трёх лет. Понятно, что мера в этом направлении — ответ на конкретные вещи от людей», — сказала Фёдорова.

Она напомнила, что в России растёт демография, что означает доверие людей государству: «Когда люди рожают детей, это значит, что люди доверяют государству. Теперь важно оправдать это доверие. Прошлись почти по всем категориям — ясли, детский сад, школа, вуз».