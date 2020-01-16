Нанкин, Китай, , 02:02 — REGNUM В аэропорту города Янчжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая был пойман наркоторговец с 4 кг метамфетамина, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Шесть упаковок розовых пилюль было найдено в сумке пассажира, прилетевшего в Международный аэропорт «Тайчжоу» города Янчжоу 4 января, после прохождения багажа через сканер.

Позже было установлено, что пилюли представляют собой метамфетамин. Таким образом данной эпизод стал первым в наступившем году, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, на днях в провинции Юньнань на юго-западе Китая было изъято 107 кг метамфетамина и опиума.

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