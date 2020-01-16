Урумчи, Китай, , 01:41 — REGNUM Власти Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая создали в общей сложности 480 900 городских рабочих мест в 2019 году, формируя благоприятных условий для занятости и предпринимательства, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Согласно расчетам местного департамента трудовых ресурсов и общественной безопасности, данный показатель на 1,07% выше, чем годом ранее. Рынок труда Синьцзяна остается стабильным, а уровень безработицы в городе упал до 3,14% по данным на конец 2019 года.

Власти автономного района внедрили целый ряд мер поддержки для улучшения ситуации с занятостью в регионе, вроде предоставления займов и субсидий, а также снижения налогов для тех, кото организует микропредприятия и малые предприятия или же обеспечивает самозанятость посредством собственного бизнеса.

Отметим, что территория Синьцзяна занимают одну шестую часть территории Китая, а также является домом для десятков этнических групп. Создание рабочих мест является приоритетной задачей для властей региона в деле борьбы с бедностью. Согласно официальной статистике, в общей сложности 645 тыс. человек еще оставалось за чертой бедности в 2019 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китайской провинции Цзянси за год стало на 411 000 нищих меньше