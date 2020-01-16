Иу, Китай, , 00:46 — REGNUM Новый прямой авиарейс был запущен между городом Иу на востоке Китая, известны как «мировая барахолка» и Владивостоком на Дальнем Востоке России, сообщает 15 января агентство Синьхуа.

Оператором рейса выступит китайская авиакомпания 9 Air. Еженедельно будет осуществляться три рейса по понедельникам вторникам и субботам. По понедельникам исходящий рейс будет вылетать из Иу в 10:10 по Пекину и прибывать во Владивосток в 3:50 по местному времени, в то время как обратный рейс будет покидать Владивосток в 17:00 местного времени и приземляться в Иу в 7:00 по Пекину.

По средам и субботам исходящий рейс будет вылетать из Иу в 11:40 по Пекину и приземляться во Владивостоке в 17:25 по местному времени, а затем покидать Владивосток в 18:25 по местному времени и прибывать в Иу в 20:25 по Пекину.

Россия является одной из важнейших точек роста для развития внешней торговли Иу. Открытие нового рейса станет уже шестым прямым международным и региональным маршрутом. Он призван усилить торговые, туристические и культурные связи и сотрудничество со странами «Нового шелкового пути».

Читайте ранее в этом сюжете: Китайская XiamenAir запустила прямой рейс Фучжоу — Саппоро