Хух-Хото, Китай, , 00:38 — REGNUM Убийца был, наконец, пойман во Внутренней Монголии на севере Китая спустя 33 года бегов, сообщил 15 января агентство Синьхуа.

По данным полиции хошуна Шинэ-Барга-Юци города Хулун-Буир, подозреваемый по фамилии Ли заколол свою жертву ножом после ссоры в декабре 1987 года. Полиция запустила охоту за убийцей, однако не преуспела. Благодаря современным «умным» технологиям, были получены отсутствующие ранее улики.

Благодаря им было установлено, что мужчина по фамилии Цюань, проживающей в городе Манчжурия является тем самым подозреваемым в убийстве мужчины. В результате он был арестован. Ли признался в убийстве полиции, расследование продолжается.

Отметим, что это не первый случай, когда современные технологии позволяют раскрыть многолетние «глухари». Так, опять же в городе Чифэн Внутренней Монголии был пойман убийца, совершивший преступление 28 лет назад.

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