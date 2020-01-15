Москва, , 23:59 — REGNUM Крещенские мероприятия будут проведены на территории 460 храмов и церквей Москвы. Об этом сообщили 15 января в пресс-службе столичного управления МЧС России.

Как отметили в ведомстве, из указанных объектов 96 «имеют пятую степень огнестойкости».

«Накануне со служителями была проведена разъяснительная работа об ограничении применения открытого огня, эксплуатации электроприборов и электрооборудования и содержании систем противопожарной защиты в исправном состоянии», — сообщили в МЧС.

В пресс-службе ведомства добавили, что с целью недопущения несанкционированных купаний в Москве сформированы оперативные группы МЧС, которые будут проводить патрулирование.

В 2019 году, по данным МЧС, места крещенских купаний в Москве посетило более 190 тысяч человек. С учетом того, что на этот раз Крещение приходится на выходные дни, в ведомстве ожидают увеличения числа граждан до 200 тысяч человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крещение по маршрутам Подмосковья будут курсировать 4 тыс. автобусов