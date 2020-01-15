Токио, , 23:40 — REGNUM Компания Capcom готовится выпустить патч для обновления Iceborne к игре Monster Hunter World. Об этом 15 января сообщил журнал PC Gamer.

https://twitter.com/monsterhunter/status/1217282298485321728

Разработчики принесли извинения за те проблемы, с которыми пришлось столкнуться ПК-геймерам и завили, что они будут решены «в ближайшие дни». Сообщается, что патч исправит ошибки, связанные с работой процессора, а также проблемы с совместимостью сохранений.

Напомним, ранее многие геймеры сообщили, что после установки дополнения Iceborne игра удаляет их старые сохранения. Некоторые их них сообщили, что, таким образом, потеряли достижения, которые стали результатом многих сотен часов игры.

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