Ванкувер, Канада, , 23:28 — REGNUM Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые совершила выход в свет после отъезда четы из Великобритании. Об этом 15 января сообщает кризисный центр для женщин в канадском городе Ванкувере на своей странице в Facebook.

В социальной сети опубликовано фото Маркл в окружении женщин с подписью, гласящей, что герцогиня Сассекская посетила кризисный центр для обсуждения насущных вопросов.

https://www.facebook.com/DowntownEastsideWomensCentre/photos/a.874291395992830/2815075718581045/

Это первый выход на публику супруги принца Гарри после того, как пара отказалась от привилегий членов королевской семьи и высказала желание самостоятельно зарабатывать деньги. Супруги приняли решение больше времени проводить в Северной Америке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что королева Великобритании Елизавета II поддержала своего внука принца Гарри с его супругой Меган Маркл в желании начать самостоятельную жизнь вдали от королевского двора.

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